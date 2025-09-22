Matt Gosselin entre dans les livres d’histoire de l’Armada

Le hockeyeur de l’Armada de Blainville-Boisbriand dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) Matt Gosselin a marqué l’histoire de sa concession le samedi 20 septembre dernier. Le Magnymontois a éclipsé deux records en une seule rencontre.

L’attaquant de 19 ans s’est chargé du spectacle lors de sa visite chez les Foreurs de Val-D’Or. Gosselin est devenu le premier joueur de l’Armada à marquer cinq buts dans la même rencontre ainsi que le premier à inscrire sept points dans un seul match. Il a participé à tous les buts de son équipe, dans une victoire plus que facile de 7-0.

Matt Gosselin s’est d’abord chargé d’ouvrir la marque des siens en première période. Dans le deuxième vingt, il a complété son tour du chapeau et la dernière période a été l’histoire des unités spéciales. Le numéro 11 a complété sa marque avec un filet en désavantage numérique et un cinquième sur l’avantage numérique.