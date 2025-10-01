Le Stade Desjardins voit le jour à Saint-Just-de-Bretenières

Situé derrière l’école du village, le stade devrait être utilisé par les élèves lors des récréations ainsi que la population lors des activités communautaires et des fêtes nationales, indique le maire Donald Gilbert. Le financement a été assuré majoritairement par la municipalité, avec 650 000 $ provenant de la taxe sur l’essence et de son surplus accumulé. Desjardins a offert une contribution financière, tout comme le gouvernement du Québec avec 50 000 $ provenant du Fonds régions et ruralité. Le Centre de services scolaire a aussi ajouté de l’eau au moulin en donnant accès à la municipalité au terrain. En juin 2024, une somme de 232 000 $ a aussi permis de mettre en place une toute nouvelle surface de dek hockey, ainsi que de changer les bandes. Une ligue ainsi qu’un tournoi ont pu avoir lieu cet été. « Ça fait longtemps, longtemps, longtemps que c’est demandé. Il y avait eu le projet d’aréna, mais je trouvais que c’était trop pour la municipalité », explique Donald Gilbert.

Cette inauguration vient s’ajouter à d’autres infrastructures dans le sud de Montmagny alors que d’autres municipalités mettent également en place des infrastructures sportives dans le but de rassembler et attirer plus de personnes dans ce secteur de la MRC. « On a tous des choses différentes. Nous, c’est un stade, Saint-Fabien, c’est un pumptrack. On devient complémentaires », continue le maire, qui en est à ses derniers moments comme maire de Saint-Just-de-Bretenières.

Le stade Desjardins s’ajoute aux autres équipements de la localité, comme le terrain de tennis resurfacé et le simulateur de golf.