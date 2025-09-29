Nouveau pumptrack : Saint-Fabien veut mettre ses jeunes sur la bonne piste

La municipalité de Saint-Fabien-de-Panet a officiellement inauguré sa piste à rouleaux (pumptrack), un projet grandement attendu demandant des investissements de 279 000 dollars. L’infrastructure, la plus vaste de ce genre dans la MRC de Montmagny, attire déjà plusieurs jeunes quotidiennement.
Les démarches avaient été amorcées en 2021 sous la gouverne de l’ex-maire Laurent Laverdière, qui souhaitait mettre en place des infrastructures attirantes pour les jeunes du sud de Montmagny. « Les gens ont besoin de divertissement dans les familles. Si les jeunes n’en n’ont pas comme un pumptrack, ils seront moins attachés. C’est ça qui amène des familles à Saint-Fabien. Pour que nos jeunes soient divertis, ça prend des infrastructures comme ça pour les empêcher de faire de mauvais coups », explique celui qui a quitté son poste plus tôt cette année.
La piste a été mise dans un point central dans la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, non loin de l’église, sous le nom du parc intergénérationnel Desjardins. Un pavillon a aussi été aménagé afin de permettre aux familles de se réunir et profiter du site, autour d’un piquenique ou relaxer pendant que les jeunes s’élancent sur la piste à rouleaux. L’actuelle mairesse, Gladys Mercier estime que le pumptrack s’ajoute avec les installations qui sont déjà en place dans la localité de 945 âmes. « C’est un gros ajout à ce qu’on a déjà. C’est une belle continuité avec la piscine, le terrain de balle. Là, on a ajouté quelque chose de différent pour accommoder ceux qui font des sports différents. C’est bon d’innover et d’être actuel. »
Le projet a pu voir le jour grâce au soutien financier du gouvernement provincial. La Caisse Desjardins a aussi ouvert le chéquier à la hauteur de 10 000$ chaque année pendant quatre ans. D’autres phases viendront compléter le projet. Un terrain de basketball et un espace «pop up » seront notamment implantés au cours des prochaines années.