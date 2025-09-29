Nouveau pumptrack : Saint-Fabien veut mettre ses jeunes sur la bonne piste

Les démarches avaient été amorcées en 2021 sous la gouverne de l’ex-maire Laurent Laverdière, qui souhaitait mettre en place des infrastructures attirantes pour les jeunes du sud de Montmagny. « Les gens ont besoin de divertissement dans les familles. Si les jeunes n’en n’ont pas comme un pumptrack, ils seront moins attachés. C’est ça qui amène des familles à Saint-Fabien. Pour que nos jeunes soient divertis, ça prend des infrastructures comme ça pour les empêcher de faire de mauvais coups », explique celui qui a quitté son poste plus tôt cette année.

La piste a été mise dans un point central dans la municipalité de Saint-Fabien-de-Panet, non loin de l’église, sous le nom du parc intergénérationnel Desjardins. Un pavillon a aussi été aménagé afin de permettre aux familles de se réunir et profiter du site, autour d’un piquenique ou relaxer pendant que les jeunes s’élancent sur la piste à rouleaux. L’actuelle mairesse, Gladys Mercier estime que le pumptrack s’ajoute avec les installations qui sont déjà en place dans la localité de 945 âmes. « C’est un gros ajout à ce qu’on a déjà. C’est une belle continuité avec la piscine, le terrain de balle. Là, on a ajouté quelque chose de différent pour accommoder ceux qui font des sports différents. C’est bon d’innover et d’être actuel. »

Le projet a pu voir le jour grâce au soutien financier du gouvernement provincial. La Caisse Desjardins a aussi ouvert le chéquier à la hauteur de 10 000$ chaque année pendant quatre ans. D’autres phases viendront compléter le projet. Un terrain de basketball et un espace «pop up » seront notamment implantés au cours des prochaines années.