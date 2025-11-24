Le « match d’une vie » pour Noah Woodard

« C’est sûr qu’il était très heureux. C’est la performance d’une vie et c’est quelque chose qu’il va se souvenir toute sa vie. Il était très confiant. Ses buts, il les a travaillés, ils ne sont pas venus tout seuls non plus. Il était bien positionné et il a fait ce qu’il avait à faire, donc crédit à lui. [...] Noah a vraiment une touche pour marquer des buts, puis s’il est capable de se concentrer là-dessus, sans dire qu’il va répéter ça à tous les matchs, ça peut être un joueur très menaçant offensivement », explique l’entraîneur-chef de l’Everest, Raphaël St-Laurent.

Dans la victoire de l’Everest à domicile au compte de 10-4 contre le Phoenix, le vétéran de la Côte-du-Sud, Xavier Fournier a notamment enregistré un but et cinq passes, tandis que son coéquipier, Victor Poulin a enfilé un filet et quatre passes.

Le directeur général de l’Everest a également conclu une transaction tard dimanche soir avec les Braves de Valleyfield. En effet, il est allé chercher l’attaquant de 2008, Milan Chartier, contre le choix de 2e tour de l’équipe au prochain repêchage en 2026.

L’article complet concernant les deux matchs de la semaine sera disponible en version web sur le site du Journal.