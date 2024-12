Hommes : quels cadeaux leur offrir?

Chaque année, le même défi à l’approche des Fêtes : choisir les bons cadeaux à offrir aux hommes qu’on aime. Que ce soit pour notre père, notre frère, notre conjoint ou notre beau-frère, voici des d’idées de présents qui promettent de plaire à la gent masculine. Ne reste qu’à choisir celui qui colle à la personnalité de chacun.

#1 Il est Sportif et aventurier, cet adepte de sensations fortes est toujours prêt à relever de nouveaux défis ou découvrir l’inconnu.

Nos suggestions:

Pour partir à la découverte de nouvelles fragrances : Coffret Découverte Fragrances Hommes 2024.

Pour sentir bon : Le gel douche Aquafitness Biotherm.

Pour désincruster les pores : exfoliant visage Clinique Men.

Pour éliminer les impuretés : Nettoyant visage peaux mixte à grasses Clinique Men.

#2 Pour celui plus casanier, il se prévoit des moments de détente. Son mot d’ordre est : confort. Contrairement à plusieurs hommes, il aime prendre le temps de dorloter sa peau, ses cheveux, son corps. Alors, comme cadeau, on mise sur des produits cocooning qui le plongeront dans le calme et l’apaiseront l’espace d’un moment.

Nos suggestions:

Pour bichonner les barbes : Huile à barbe de Clarins men.

Pour accorder des minutes de pur bonheur : Black mask force supreme Biotherm Homme.

Pour traiter les lèvres et combattre les gerçures : Cicaplast lèvre La Roche Posay.

Pour vivre une expérience olfactive réconfortante : Burberry Héro.

#3 Devenir papa, c’est merveilleux! Mais avouons que les premiers mois (voire les premières années) sont synonymes de manque de sommeil, de temps. Comme les nouveaux parents ont tendance à s’oublier, le temps des Fêtes est le moment rêvé pour les aider à renouer avec eux-mêmes. Pour leur faire plaisir, on leur offre donc des soins dynamisants, des produits défatigants.

Nos suggestions:

Pour économiser du temps : Coffret routine energie + Cw Beggs and sons.

Parce que les nuits sont parfois courtes : Gel energisant yeux Clarins Men.

Pour un pschitt de masculinité : Polo 67 Ralph Lauren.

#4 C’est l’homme sophistiqué qui soigne religieusement son image et est toujours au parfum des nouvelles tendances. Pour le gâter, c’est assez simple. On privilégie les produits chic et efficaces.

Nos suggestions:

Pour prendre soin de sa peau : Coffret soins anti-âge complet favoris des Hommes Biotherm.

Parce qu’un gentleman dégage la confiance : MYSLF Yves St-Laurent.

Pour un léger coup de jeune : Patch yeux Zorah.

Joyeux temps des Fêtes