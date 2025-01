Gare aux cendres chaudes!

Selon les données de la Sécurité publique du Québec, des 235 incendies de bâtiments causés annuellement par les systèmes de chauffage au bois, en moyenne 140 sont provoqués par un mauvais entreposage des cendres chaudes.

Notez que le principal faux pas lié à la disposition des cendres est l’entreposage de celles-ci dans un contenant inapproprié ou inadéquat. Ne sous-estimez jamais la chaleur qui se dégage des cendres, parfois même quand le feu est éteint depuis longtemps. Saviez-vous que les cendres peuvent rester chaudes pendant plus de 72 heures?

Disposer des cendres: les bons gestes

• Manipulez les cendres avec une pelle en métal. N’aspirez jamais les cendres chaudes avec un aspirateur!

• Entreposez-les à l’extérieur : n’entreposez surtout pas les cendres à l’intérieur de la maison ou du garage. Pour prévenir les incendies, conservez-les toujours à l’extérieur dans un contenant approprié.

• Utilisez un contenant d’entreposage adéquat : entreposez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique.

• Éloignez le contenant de la maison : placez le contenant sur une surface non combustible à au moins un mètre de distance des murs de votre maison, du garage et du cabanon. Éloignez-le aussi des éléments inflammables comme les platebandes, les haies, le barbecue et les abris d’auto temporaires.

• Brassez les cendres régulièrement : brassez fréquemment les cendres dans le contenant. Assurez-vous qu’il n’y a plus aucune fumée ou chaleur lorsque vous les brassez avant de les jeter pour de bon.

• Attendez au moins sept jours avant de les jeter : comptez environ une semaine avant de transvider les cendres dans un bac à matières organiques ou dans la poubelle. Consultez aussi les règles de votre municipalité en ce qui concerne la disposition des cendres.