Une foire aux questions... beauté!

Comment identifier mon type de peau pour trouver le fond de teint qu’il faut?

Un indice : c’est une question d’huile... si tu as plus d’huile tu as une peau grasse donc utilise un fond de teint matifiant qui atténuera la brillance du sébum et aura une tenue optimale.

Quels produits conviennent le mieux à une peau sèche?

Côté soins, on pense délicatesse et hydratation! On traite régulièrement la peau avec un exfoliant très doux : pour libérer les pores des impuretés et des cellules mortes qui est essentiel pour une absorption maximale des soins. On prend aussi le temps d’appliquer un masque une ou deux fois par semaine, question de bien nourrir l’épiderme.

Côté maquillage, on privilégie des textures riches : on booste l’éclat du teint avec une crème BB mélangée à un peu d’illuminateur liquide, et on se donne un air de santé en ajoutant une touche de fard à joues.

J’ai beau recourir à la poudre, mon front reste gras. Comment gérer cette situation?

Une manière simple de la prévenir serait de déposer une base matifiante sur cette zone et sur les autres parties huileuses du visage, s’il y a lieu avant d’appliquer le fond de teint.

Je suis à la recherche d’un produit tout- en-un pour mon teint... et j’ai toujours chaud! Que choisir?

Une bonne option est le cache-cernes : il ne s’utilise pas que sous les yeux! On peut en déposer un peu sur les ailes du nez, le centre du front et le menton, puis dégrader vers l’extérieur. On obtient ainsi de la couvrance sans se retrouver avec une couche trop épaisse de formule. Comme le cache-cernes est un produit gras, je suggère toutefois de le fixer avec de la poudre translucide ; autrement, il ne tiendra pas très longtemps.

Que faire pour camoufler des cernes foncés?

Bien sûr, il y a le cache-cernes mais avant de l’appliquer, on se sert d’un correcteur orangé pour neutraliser la teinte foncée et rehausser la luminosité du teint. Le parfait combo!

Comment bien tracer les sourcils tout en gardant un effet naturel?

Le fard à sourcils, moins opaque que certains crayons, offre une bonne ma- nière de remplir les parties clairsemées sans sonner faux. Une nuance très neutre, comme le taupe, est également un bon choix pour éviter une définition trop marquée.

Suggestions :

Shine Killer base matifiante de NYX

Fond de teint infaillible pro-matte L’Oréal

Cache cerne Sans-Façon

Crème concealer 004 anti cernes bleus PUPA

Crayon à sourcil tout en 1 Estée Lauder