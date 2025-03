Bien que l’hiver semble prendre du temps à céder sa place, il importe de bien se préparer aux épisodes de redoux et à la douceur printanière tant attendue. Avec l’arrivée du soleil et du printemps, les températures plus douces agissent aussitôt sur la fonte de la glace et de la neige accumulées. Prévenir les dégâts d’eau devrait être une priorité, car ils sont la plus grande cause de sinistres souvent considérables et coûteux.

Gouttières

Avec la fonte des neiges, une grande quantité de précipitations fond du toit et est évacuée par le système de gouttières de votre maison. Afin d’éviter des problèmes d’infiltration d’eau, il est très important de veiller à ce que l’eau s’évacue adéquatement des gouttières et à plus de 6 pieds (1,8 m) de la fondation. L’eau qui reste à proximité risque de provoquer des infiltrations d’eau au sous-sol.

Pompe à puisard

Les pompes d’assèchement peuvent s’obstruer et même tomber en panne si elles ne sont pas inspectées et entretenues fréquemment.Vérifiez s’il y a des débris qui obstruent l’entrée de la pompe. Vérifiez si le moteur émet un bruit anormal. Si le démarrage de la pompe se fait par l’activation d’un flotteur, vérifiez si ce de nier est bloqué.

Clapet antiretour

Le clapet antiretour est un dispositif qui empêche les eaux d’égout et de pluie, qui sont à l’origine de nombreux dommages à l’intérieur des bâtiments, de refouler à l’intérieur des sous-sols. Un entretien régulier du clapet antiretour, soit le nettoyage et une vérification, permet d’assurer son bon fonctionnement. Pour ce faire, enlevez tout débris qui pourrait nuire.

Fondation

On vous conseille de vérifier l’état de la fondation. Surveillez l’apparition de trous ou de fissures, ainsi que d’autres indices tels humidité ou eau qui s’infiltre à la base des murs et sur le plancher.