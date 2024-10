Efficacité et distribution

Voilà une chronique où je m’adresse aux entrepreneurs et aux chefs d’entreprises, ceux qui ont le même questionnement en tête ; Comment puis-je rejoindre ma clientèle ou en- voyer un message à la population? J’ai une offre de service exceptionnelle ou des produits qui vont plaire mais quel véhicule utiliser pour faire circuler mon message et ainsi faire croitre mon entreprise !

Les possibilités sont de plus en plus grandes : médias traditionnels, web, géociblage, Google Ads, une panoplie de réseaux sociaux et j’en passe. Vous vous dites qu’en tant que représentant publicitaire pour la Coopérative du Journal de l’Oie Blanche, j’ai probablement un œil...

non objectif ! Mais permettez-moi d’apporter quelques arguments.

Étant père de trois enfants dont deux sont entrepreneurs, je sais très bien que le réflexe de se tourner vers les réseaux sociaux est naturel au début pour eux, jeune génération! Mais quand viens de temps de s’étendre d’avantage, d’augmenter la crédibilité, de faire sa place dans le cœur des gens à plus grande échelle, je crois que la visibilité qu’offre LOB (papier ou web) fait une très grande différence. En tant que média majeur dans la région, exemplaire en termes de qualité d’information, les preuves ne sont plus à faire.

Mais encore faut-il être distribué me direz-vous, du moins je l’entends à l’occasion. Oui la distribution à changer depuis quelques mois, mais n’est-elle pas améliorée? Vous savez qu’un nombre considérable de Pu- blisac étaient simplement déposer sur un support à différents endroits, jusqu’à 65 % dans certaines municipalités ! Maintenant nous avons une majorité de nos copies qui sont distribuées directement dans votre boite aux lettres ou casier postal, n’est-ce pas merveilleux! De plus, on ajoute une soixantaine de points de dépôts afin de couvrir chacune des municipalités. Ces points de dépôt se retrouvent dans les endroits les plus fréquentés. À titre d’exemple, prenons St-Fabien-de-Panet ou L’Oie Blanche se retrouve chez : Desjardins, le dépanneur et l’épicerie du village juste devant les caisses, difficile d’être plus accessible !

Drôle de hasard, durant que j’écris cette chronique, je reçois un appel d’un lecteur se plaignant de pas recevoir le journal assez tôt. Il faut savoir que Postes Canada a jusqu’au vendredi pour livrer votre journal. Cela renforce ma croyance envers l’importance de votre média LOB dans le développement de votre entreprise!

Plus de lecteurs le veulent, car il y a beaucoup d’annonceurs et plus d’annonceurs veulent s’y retrouver car beaucoup de personnes le lisent.