Prévention incendie lors du temps des fêtes

Bien que le temps des Fêtes puisse nous offrir un moment pour décro- cher, il faut tout de même conserver nos bons comportements afin de profiter de ce moment de réjouissances.

Conseils de prévention

Tout d’abord, afin de limiter le risque d’incendie, utilisez des jeux de lumière certifiés et vérifiez s’ils sont conçus pour une utilisation intérieure ou extérieure. Le guide du fabricant vous renseignera à ce sujet, ainsi que sur leur utilisation en général.

Inspectez les jeux de lumière et les rallonges avant leur utilisation et n’hésitez pas à les remplacer s’ils sont détériorés ou endommagés. De même, évitez de les surcharger, tout comme les prises électriques et multiprises et éteignez-les avant de quitter votre résidence ou d’aller au lit. Considérez l’usage d’une minuterie.

Autre point important, installez votre sapin naturel ou artificiel loin de toute source de chaleur (plinthe électrique, chaufferette, foyer, etc.). Votre sapin ou toutes autres décorations ne doivent également pas être situés devant ou entraver une issue, soit un corridor ou une porte par exemple. Assurez-vous que les voies d’accès menant à ces sorties soient dégagées.

Ayez toujours à l’oeil les chandelles allumées. Placez-les sur une surface stable et loin de toute matière inflammable.

Évitez toutes distractions lorsque vous faites cuire des aliments (sortir fumer, parler au téléphone, consulter les médias sociaux, etc.). Selon le MSP, de tous les incendies résidentiels qui arrivent au Québec, 28%, soit environ 1 250 incendies par année, débutent dans la cuisine et la majorité est causée par des appareils de cuisson.

Déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres après chaque chute de neige.

Testez vos avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone afin de vous assurer qu’ils veillent sur vous et vos proches en permanence.