Quelles sont les règles à respecter en zones scolaires?

Selon un sondage réalisé par la CAA, 64 % des Canadiens rapportent avoir été témoins d’excès de vitesse en zone scolaire! Ces données sont préoccupantes, car il est primordial que tous les automobilistes contribuent à la sécurité autour des écoles en adoptant de bonnes habitudes au volant. Ayez toujours à l’esprit qu’une zone scolaire est en quelque sorte un périmètre de sécurité conçu pour protéger les écoliers. Les comportements doivent donc être adaptés à son rôle particulier.

Cette zone est un lieu de déplacements multiple, dans le brouhaha et les nombreux va-et-vient quotidiens, elle nous rappelle qu’il est parfois nécessaire de ralentir! Dès que vous apercevez le panneau qui prévient les conducteurs de l’approche d’une zone scolaire, ayez le réflexe immédiat de ralentir. Sachez identifier les panneaux réservés à la sécurité de ces zones : panneau annonçant le début de la zone, souvent accompagné d’un autre indiquant notamment la limite de vitesse, et panneau indiquant la fin de la zone. La plus grande vigilance est de mise à l’intérieur d’une zone scolaire.

Évitez à tout prix ce qui peut provoquer la moindre distraction au volant, soyez des plus attentifs et surveillez bien les enfants qui traversent les rues. Dans le cas de brigadiers scolaires, le Code de la sécurité routière vous oblige à respecter les ordres et les signaux de ces derniers, et ce, malgré une signalisation contraire. Il faut également redoubler de prudence en présence d’un autobus scolaire. Dès que vous voyez les quatre feux jaunes, ralentissez et préparez- vous à vous arrêter. Quand les feux rouges intermittents et le panneau d’arrêt sont déployés, vous devez immobiliser votre véhicule à plus de cinq mètres de l’autobus, que vous soyez derrière celui-ci ou dans la direction opposée. Par contre, si un terre-plein ou un autre dispositif de protection sépare les voies de circulation quand vous croisez un autobus, vous n’avez pas à vous arrêter. C’est donc dire que la prévention est importante en tout temps.