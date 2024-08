Favoriser la réhabilitation des gens avec un trouble de santé mentale dans le processus judiciaire

Me Jasmine Godin est procureure aux poursuites criminelles et pénales et elle est responsable de l’application du Programme d’accompagnement justice et santé mentale (PAJSM+) au palais de justice de Montmagny. Celui-ci est en vigueur depuis quelques mois, mais les premières audiences ont eu lieu en juillet dernier.

Selon Me Godin, le programme s’adresse aux gens qui présentent différentes vulnérabilités au point de vue des services sociaux, comme un trouble de santé mentale, un trouble d’utilisation de substance ou encore un trouble résultant d’un traumatisme crânien.

« Je crois que pour tous les intervenants naviguant dans le système judiciaire, il ne fait pas de doute que plusieurs gestes criminels sont commis par des individus aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de consommation. L’un des objectifs du PAJSM+ est d’offrir un traitement judiciaire « spécialisé » et surtout plus adapté à la réalité des personnes qui font face à la justice et présentent des vulnérabilités sur le plan mental ou cognitif. Le système de justice « traditionnel » n’est pas conçu de manière à répondre adéquatement aux besoins de cette clientèle vulnérable », souligne

Me Godin.

La procureure ajoute que le programme vise à fournir un accompagnement afin d’améliorer les chances de réhabilitation de l’accusé. Ainsi, on réduit les chances de toujours revoir les mêmes personnes à la cour car elles ont tendance à commettre à nouveau des offenses similaires à cause d’une problème non résolu. Elle témoigne que le programme est bien établi dans le district de Québec et que de bons résultats en ressortent.